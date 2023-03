An Nordrhein-Westfalen gouf ugangs Mäerz e Mann wéinst gesprengte Bank-Automate festgeholl, géint deen et och zu Lëtzebuerg e Mandat d'Arrêt gouf.

Dat mellt d'Lëtzebuerger Wort. Den däitschen Autoritéiten no wier de 47 Joer ale Mann Member vun enger Grupp vu gréisstendeels rumäneschen Täter, déi tëschent Abrëll 2021 a Februar dëst Joer 9 Bankomater an Däitschland gesprengt hätten. De Lëtzebuerger Parquet wollt sech op Nofro vum Wort net zu de Reprochë géint de Mann hei am Land äusseren, fir eng Enquête, déi nach leeft, net a Gefor ze bréngen.