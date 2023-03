En Dënschdeg den Owend war et am Nordoste vun Afghanistan zu engem Äerdbiewe mat enger Stäerkt vu 6,5 op der Richter-Skala komm.

Wéi et vun der amerikanescher Agence fir d'Iwwerwaachung vu geologeschen Aktivitéiten heescht, wier den Epizenter vum Biewen an der Géigend vun der Uertschaft Dschurm gewiescht. D'Biewen hätt op d'mannst 30 Sekonne gedauert a wier nach eng ronn 2.000 Kilometer vum Epizenter ewech zu Nei Delhi ze spiere gewiescht.

Am Afghanistan sinn 3 Persoune beim Biewe gestuerwen a 44 goufe blesséiert. An der pakistanescher Provënz Khyber Pakhtunkhwa ginn et den Autoritéiten no 9 Doudesaffer ze bekloen, dorënner 2 Kanner.