Informatioune vun der ARD no ass u Mëttwoch eng gréisser Razzia am Milieu vun den däitsche Räichsbierger.

A 7 verschiddene Bundeslänner gi Perquisitioune gemaach. Bei enger dovu wier e Polizist liicht blesséiert ginn.

Wéi den SWR mellt, wollt eng Spezialeenheet vun der Police eng Perquisitioun bei enger bis dohin net verdächteger Persoun am Bundesland Baden-Württemberg maachen. Dobäi soll de Mann op ee Mol op d'Beamte geschoss hunn.

Insgesamt wieren 19 Persoune bei de Razzien duerchsicht ginn. Recherche vum WDR, dem NDR an der SZ hunn erginn, dass ënnert dëse Persounen och aktiv Polizisten an Zaldote sinn. Och si solle Reseauen a Gruppe forméiert hunn, déi vun extremer Staatsfeindlechkeet gepräägt sinn. D'Räichsbierger hätten u Pläng fir e Systemwiessel an Däitschland geschafft an arméiert Gewalt net ausgeschloss, fir dëst Zil ze erreechen.

Schonn am Dezember zejoert haten 3.000 Polizisten an 11 Bundeslänner géint de Reseau enquêtéiert.