En Donneschdeg ass nees e grousse Protest-Dag a Frankräich. Et ass wuel kaum méiglech, dass den Emmanuel Macron bannent enger Stonn d'Leit berouegt kritt.

Um 13 Auer ass den Interview mam franséische President Emmanuel Macron am Mëttesjournal op TF1 a France2. Zwee Deeg nodeems déi ganz ëmstridde Pensiounsreform a Frankräich duerch d’Parlament gaangen ass an d'Regierung bei enger Motion de Censure mat engem bloen A dervu komm ass, bleift et bis op Weideres bei der Roserei vu ville Leit.

En Donneschdeg ass dohier och ee weidere grousse Protest-Dag am Hexagon an et ass wuel kaum probabel, dass den Emmanuel Macron an enger Stonn d'Leit berouegt kritt.

Hie kritt vu ville reprochéiert, sech a sengem Elfenbein-Tuerm verschanzt ze hunn an all Lien a Gefill fir dat, wat sech um Terrain deet, verluer ze hunn. Ee grousst Entgéintkommen ass net ze erwaarden.

En Dënschdeg den Owend huet de Macron virun den Deputéierten aus den eegene Reie gesot, dass d'Leit, déi op d'Strooss manifestéiere ginn, keng Legitimitéit hu vis-a-vis vun deenen, déi gewielt sinn. D'Meuterei géif net géint d'Vertrieder vum Vollek wannen. Ee Gesetztext wier net illegitim nëmme well e just mat e puer Stëmmen duerchkoum, sou de Macron.

An engems huet de Macron u seng Ministeren appelléiert, nees Rou an d'Land ze kréien, d'Geeschter berouegen, zeréck op den Terrain ze goen an op d'Roserei vun de Leit ze lauschteren.

Wéi de franséische President de Spagat packt tëscht senger Linn trei bleiwen an trotzdeem Entgéintkommen ze weisen, bleift ofzewaarden.

Eng Pist kéint d'Propositioun vum franséische Patronat sinn, d'Pensiounsreform am Stand-by ze halen an op een Dialog mat de Sozialpartner ze setzen.