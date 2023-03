E Samschdeg war en 31 Joer ale Familljepapp no enger Ausernanersetzung an enger Messerattack zu Münster op der Kiermes gestuerwen.

Kuerz no der Dot hat d'Police präziséiert, datt ee Videomaterial hätt an den Täter gouf opgeruff, sech der Police ze stellen. Well dësen dat awer net an der Stonnen no der déidlecher Messerattack gemaach huet, huet d'Police hien ëffentlech, mat Foto an detailléierter Persounebeschreiwung, gesicht. E Mëttwoch huet de Mann sech du gestallt.

Wéi e Spriecher vun der Police matgedeelt huet, wier de jonke Mann dobäi vu sengem Affekot begleet ginn. Géint de Mann aus dem Kasachstan, deen och direkt um Mëttwoch verhéiert gouf, läit e Mandat d'arrêt wéinst Mord vir. D'Wunneng vum jonke Mann gouf schonn am Virfeld vu Polizisten duerchsicht, ma hie war zu deem Ament net doheem. Och gouf nom 24 Joer ale Brudder vum presuméierten Täter gesicht, dat awer net als Verdächtegen, mä als wichtegen Zeien, esou den zoustännege Parquet.