No der leschter Hausse Ufank Februar erhéicht déi amerikanesch Noutebank hire Leetzëns elo nees ëm 0,25 Prozentpunkten.

D'Hausse kënnt an enger wackeleger Period am Bankewiesen, déi verschidden Experten och als Folleg vun de séier erhéijen Zënsen am Kampf géint d'Inflatioun gesinn. Virun allem Regionalbanken hunn an den USA den Ament ëmmer méi dacks Problemer.

Analysten haten u sech an deem Kader erwaart, datt d'Fed wéinst de rezenten Turbulenzen no der Faillite vun der Silicon Valley Bank (SVB) eng Paus bei den Zënserhéijungen aleeë kéint.

Mat der e Mëttwoch annoncéierter Hausse klëmmt se Schlësselsaz dann nees ëm ee Véierel-Prozentpunkt. An de leschten 12 Méint ass et schonn déi aachten Hausse. Déi nei Marge läit domat elo bei tëscht 4,75 vis 5,0 Prozent. Den Inflatiounstaux an den USA läit den Ament bei ëm déi sechs Prozent, an domat däitlech iwwert dem gesaten Zil vun 2 Prozent.