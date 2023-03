E Freideg de Moie koum et an engem Parkhaus vum Fluchhafe Köln/Bonn zu engem dramatesche Virfall.

E Mann ass do mat sengem Gefier an e puer Foussgänger gerannt an huet dës blesséiert. Wéi schro de Virfall war, ass de Moment nach onkloer.

Och an e puer geparkte Ween wier de Mann geknuppt, heescht et vun der lokaler Police. Et géif Hiweiser dofir ginn, dass de Mann "psychesch opfälleg wier". Hie gouf vun der Police iwwerwältegt an hätt sech dobäi gewiert. Zwee Poliziste wiere Medieberichter no verwonnt ginn.