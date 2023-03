An enger Usprooch warnt de Joav Galant, datt d'Reform d'Sécherheet vum Land a Gefor bréngt. A schwätzt vun "Enttäuschung, wéi hie se nach ni erlieft huet".

Wéinst de massive Protester zanter 11 Woche géint déi geplangte Justizreform, huet den israeelesche Verdeedegungsminister elo ee Stopp vun engem Mount, also bis den Onofhängegkeetsdag vun Israel, am legislative Prozess gefuerdert. D'Protester wieren eng richteg Gefor fir d'Sécherheet vum Land.

"Mir mussen de Prozess stoppen, fir en Dialog ze féieren", fuerdert de Joay Galant a senger Ried a warnt, datt déi national Sécherheet soss nach méi Schied dovun droe wäert. An de leschte Wochen hätt de Minister beonrouegend Aussoe vu Kommandante vun der Arméi héieren. D'Israeelie hätten "Ierger, Péng an Enttäuschung an enger Intensitéit", wéi hien "se nach net erlieft huet".

Zu Tel Aviv waren nees ronn 200.000 Mënschen op de Stroossen, fir géint den Ëmbau vun hirem Justizsystem ze protestéieren. Mat der Reform géing d'Regierung vill méi Pouvoir kréien an d'Onofhängegkeet vun der Justiz wier net méi garantéiert. De Premier Netanyahu wëll domat eegenen Aussoen no d'Gläichgewiicht an der "Séparation des pouvoirs" nees hierstellen.

Wärend iwwerall uechtert d'Land gestreikt gëtt, hëlt d'Gewaltspiral am Westjordanland iwwerdeems keen Enn. E Samschdeg goufen et fir 3. Kéier bannent engem Mount Attacken op israeelesch Zaldoten an der Uertschaft Huwara. Zwee Zaldote goufe blesséiert, een dovunner schwéier.