Beim Versuch vun Nordafrika iwwer d'Mëttelmier an Europa ze kommen, sinn op d'mannst 19 Mënschen ëm d'Liewe komm, wéi d'italieenesch Garde-Côtes mellt.

Den italieeneschen Autoritéiten ass et gelongen 10 Mënschen ze retten, nodeems 2 kleng Booter net weit vu Malta an Nout gerode sinn. Fënnef weider Persoune wiere vun der tuneesescher Garde-Côtes gerett ginn, heescht et vum Forum fir sozial an ekonomesch Rechter (FTDES). D'Flüchtlinge goufen dunn op déi italieenesch Insel Lampedusa bruecht.

Eleng an de leschte véier Deeg huet d'tuneesesch Garde-Côtes ronn 80 Booter doru gehënnert sech op de Wee an Italien ze maachen. Donieft goufe méi wéi 3.000 Migranten, virun allem aus afrikanesche Länner südlech vun der Sahara, festgeholl. Dat rezent Ongléck war am Kader vun enger Verhaftungswell vun den tuneeseschen Autoritéite géint Afrikaner ouni Pabeiere geschitt.