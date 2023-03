Een Dag virun deem grousse Warnstreik an Däitschland goufen et schonn e Sonndeg Retarden an Annulatioune bei der Lufthansa.

Vun der gréisster däitscher Fluchgesellschaft heescht et, et géif Problemer bei externen IT-Déngschtleeschter an déi hätten Auswierkungen op den Check-In an op de Boarding zu Frankfurt gehat. Änlech Problemer goufen et e Samschdeg jo och bei der Luxair.

Um Flughafen zu München gëtt e Sonndeg schonn net méi geschafft. E Méindeg kommen dann nach anerer dobäi - notamment Frankfurt.

Keen Zuch tëscht Tréier a Lëtzebuerg e Méindeg



Däitschland steet viru wäitreechende Warnstreiker am Transportsecteur. Et ass mat massiven Ausfäll op der Bunn ze rechnen. Däitsch Frontalieren, déi e Méindeg aus Richtung Tréier op Lëtzebuerg komme wëllen, sollte sech e bësse méi Zäit wéi sos aplangen.

Enger Annonce vun der CFL no fueren e Méindeg op der Linn 30 tëscht Waasserbëlleg an Tréier guer keng Zich. Pendler mussen also op den Auto oder op Busser ëmklammen.

Vill Kritik um Streik



Gewerkschaftler soen, si géifen déi Aktiounen als lescht Mëttel gesinn a schléissen och net aus, datt an der Ouschtervakanz gestreikt gëtt.

D'Gewerkschafte fuerderen däitlech méi héich Paie fir d'Leit, déi am Secteur schaffen. Si gi fir dës Aktioun massiv kritiséiert, virop vun der däitscher Bunn, mä och vun der Politik.