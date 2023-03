Et gouf och genee 470 Kandidaten, alleguer vun der kommunistescher Partei, déi als eenzeg fir d’Walen zougelooss war.

All Kandidat ass also de facto fir 5 Joer gewielt. Deemno dierft och de President Miguel Diaz-Canel vum Parlament fir weider 5 Joer am Amt confirméiert ginn.