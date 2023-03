Déi goufen no kuerzer Zäit kontrolléiert an d’Mier fale gelooss. Dat huet den Noper Südkorea confirméiert, wéi och dat japanescht Militär.

Eréischt virun e puer Deeg ass e grousse Militärmanöver tëscht Südkorea an den USA op en Enn gaangen. Fir de Regime zu Pjöngjang gouf dat als eng grouss Provokatioun ugesinn. De Kim Jong un huet doropshin annoncéiert, dass d’Waffeproduktioun am Land nach emol wäert eropgesat ginn, well een "ganz kloer mat enger Invasioun, géif rechnen".