D'Creanciere vun der grousser däitscher Wuerechaîne Galeria Kaufhof-Karstadt beroden iwwert den Insolvenzplang vun der Direktioun.

Deemno gëtt vun de Locatairen, Livreuren an aneren Investisseuren verlaangt, op Fuerderungen an Héicht vun iwwert enger Milliard € ze verzichten. Ausserdeem solle 47 vun de nach 129 Filialen zougemaach, an domadder dausenden Aarbechtsplaze gestrach ginn.

Sollt de Plang net ugeholl ginn, kéinten déi investéiert Sue komplett verluer goen, an och eng quasi ganz Faillitte vum Grupp wier net ausgeschloss.