De Verdeedegungsminister gouf entlooss, well hien déi ëmstridde Justizreform vun der Regierung kritiséierte huet.

Doropshin hunn zu Tel Aviv nees zéngdausende Mënschen protestéiert. Et koum och nees zu Affrontementer tëscht Manifestanten an der Police. Mëttlerweil ass och d'Arméi an Alerte gesat ginn. D'Regierung hat eng Drénglechkeetssëtzung.

Och d'USA weise sech déif besuergt wéinst der rezenter Entwécklung an Israel. D'Reform, sou gëtt gefaart, géif der Onofhängegkeet vun der Justiz schueden.