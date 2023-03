D'ONG huet Verstéiss géint ënner anerem Mënscherechter, Beweegungsrechter oder Meenungsfräiheet am Joer 2022 a ronn 156 Länner festgestallt.

Wéi Amnesty schreift, géif d'Reaktioun op déi russesch Invasioun an der Ukrain weisen, datt den internationale System, wéi een op weltwäit Krise reagéiert, net gëeegent ass.

D'Invasioun vu Russland an der Ukrain huet effektiv vill Krichsverbrieche matsechbruecht an eng weltwäit Kris a puncto Liewensmëttel- an Energieversuergung ausgeléist. Awer huet dës Invasioun och d'"Hypokrisie" vun de westleche Länner gewisen, déi sech mat Force der russescher Aggressioun entgéintgestallt hunn, mä hien Aen zoumaachen, wann et zu schlëmme Violatiounen op anere Plaze koum, grad wann et hei ëm Länner geet, déi si als hir Alliéiert ugesinn, esou Amnesty an hirem aktuelle Bilan.

Dës eesäiteg Reaktioun vum Westen huet Amnesty no dozou gefouert, datt an allen Ecker vun der Welt Mënscherechtsverletzungen erofgespillt respektiv net méi bestrooft goufen oder, datt d'Situatioun nach méi onstabil gouf, wéi se virdru scho war. Als Beispill nennt d'ONG hei d'Situatioun a Saudi-Arabien oder an Ägypten respektiv an Israel, wou quasi e System vun Apartheid vun den Israeelie géintiwwer de Palestinenser agefouert gouf.

E weider Bléck vun Amnesty geet a China. D'Land blockéiert all international Aktioune géint déi eege Verbrieche géint d'Mënschlechkeet. Och dës Situatioun beweist, datt déi grouss weltwäit a regional Institutiounen net esou op dës Verstéiss reagéieren, wéi se missten, well hei eegen Interessie vun den eenzele Memberlänner virun d'Respektéiere vun de Mënscherechter gestallt ginn. Nieft China zielt Amnesty och d'Fäll an Ethiopien, dem Myanmar an dem Jemen op, wou et Konflikter mat dausende vun Doudege gouf.

"Déi russesch Invasioun an der Ukrain ass en exemplarescht Beispill vun deem, wat ka geschéien, wann ee Staat mengt, datt hien dat internationaalt Recht ewéi och d'Mënscherechter mat Féiss trëppele kann," seet d'Generaldirectrice vun Amnesty International Agnès Callmard. Weider betount Si, datt d'Mënscherechter sech net am Chaos vun der dynamescher Welt dierfte verléieren. Éischter sollte si dozou déngen, fir d'Welt ze leeden, déi ëmmer weider zu engem onstabelen a geféierlechen Environnement evoluéiert. "Mir dierfen net waarden, bis déi ganz Welt eng weider Kéier brennt," esou d'Wierder vun der Agnès Callmard, déi drun erënnert, datt d'Mënscherechter no dem Schrecke vum zweete Weltkrich an d'Liewe geruff goufen.