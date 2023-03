D'Täter sinn a Richtung Lëtzebuerg fortgerannt, mat engem däischteren Audi RS3. Geschitt ass dat Ganzt géint 3.00 Auer um Méindeg de Moien.

Déi däitsch Autoritéite schwätze vu 4 presuméierten Täter. Si wieren no der Dot op der A1, an/oder der A7 ënnerwee gewiescht, heescht et am Bulletin vun der Lëtzebuerger Police.

Weider Detailer iwwer geklaute Suen oder iwwer materiell Schied sinn den Ament net bekannt. De Bancomat war an engem Pavillon an der Géigend vun engem Supermarché.

D'Ermëttlunge lafen. Zeie solle sech bei der däitscher Police mellen um Telefon +49 (0)651/9779-2290 oder bei de Lëtzebuerger Kolleegen um (+352) 244 606 114 respektiv via E-Mail op spj.rgb@police.etat.lu.