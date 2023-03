Well Verdacht bestanen huet, datt an et dëse Wunnengen zu sexualiséierter Gewalt géint Kanner kéint kommen, goufen dës déi lescht Woch duerchsicht.

Beim Asaz huet et sech der Police no ëm eng konzentréiert Aktioun gehandelt, bei där a kuerzer Zäit vill Haiser duerchsicht goufen. Déi amganzen 106 Fraen a Männer, déi Verdächtegt goufen, hätte sech den Ermëttler no awer net ënnerteneen austausche kënnen. Beim Asaz, dee vun e Méindeg bis e Freideg op verschiddenste Plazen am Bundesland duerchgefouert gouf, wier awer kee verhaft ginn, méi Leit hätten awer missten aussoen. Géint néng Leit steet de Virworf am Raum, datt si Kanner oder Jugendlecher sexuell mëssbraucht hunn. 97 Leit solle Kanner- oder Jugendpornografien hiergestallt, besiess oder verbreet hunn. Et goufe vill Computer a Späichermedie saiséiert, déi elo ausgewäert musse ginn.