An der Géigend vum Ausseministère huet sech eng Persoun an der afghanescher Haaptstad an d'Luucht gesprengt.

Bei enger Kamikaze-Attack an der afghanescher Haaptstad Kabul sinn op d'mannst 6 Leit gestuerwen. Derbäi kommen eng Rëtsch Blesséierter. D'Attack war an der Géigend vum Ausseministère. D'Sécherheets-Autoritéite sollen den Täter entdeckt hunn an op hie geschoss hunn, ier de Sprengsaz detonéiert ass.