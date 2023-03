Dee 37 Joer ale Politiker huet sech bei der Wiel zum President vun der schottescher Nationalpartei SNP duerchgesat.

A Schottland iwwerhëlt den aktuelle Gesondheetsminister Humza Yousaf d'Successioun vun der Nicola Sturgeon als Parteipresident vun der schottescher Nationalpartei SNP an domat viraussiichtlech och als Regierungschef. An engem Partei-interne Vott huet de 37 Joer ale Yousaf sech géint seng Konkurrentin d'Finanzministesch Kate Forbes duerchgesat. En Dënschdeg ass de Vott am Parlament, fir offiziell als Regierungschef gewielt ze ginn.