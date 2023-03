E Sonndeg gouf a Grönland eng leschte Kéier op d'Summerzäit ëmgestallt. Ee Retour zur Wanterzäit wäert et net ginn.

A Grönland hunn d'Leit e Sonndeg déi leschte Kéier d'Aueren ëmgestallt. Hei gëllt nämlech vun elo un just nach d'Summerzäit. Der Regierung no géif den Awunner mëttes esou méi Sonn bleiwen. Donieft hätt een esou méi Stonnen am Dag, déi ee mat Partner aus aneren europäesche Länner kéint zesummeschaffen.