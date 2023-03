Et ass eng Première an der US-Geschicht: Fir d'éischt Kéier muss sech e fréiere President wéinst enger méiglecher Strofdot viru Geriicht veräntwerten.

Eng Grand-Jury huet sech amerikanesche Medien no derfir ausgeschwat, dass den Donald Trump ugeklot gëtt, wéinst der Affär ronderëm Gelder, déi hien un d'Porno-Actrice Stormy Daniels soll bezuelt hunn, déi allerdéngs net richteg comptabiliséiert goufen.

Et geet also ëm sougenannten "Schweigegeld", dat schonn 2016 soll bezuelt gi sinn, well si 10 Joer virdrun eng Affär mam Trump soll gehat hunn. De fréieren US-President streit dat awer of. Sougenannt "Schweigegeld" ze bezuelen, ass an den USA net illegal. Mä Geschäftsdokumenter fälschen oder illegal Walkampf-Finanzéierung sinn awer net erlaabt.

An enger éischter Reaktioun huet den haut 76 Joer alen Trump dat Ganzt an der Nuecht op e Freideg nees als eng Hexejuegd bezeechent, déi politesch motivéiert wier. Seng Affekote géifen d’Decisioun ufechten.

Et ass jo en oppent Geheimnis, dass den Trump d’nächst Joer nees wëll bei de Presidentielle fir d’Republikaner untrieden. Dat wier him, och als verurteelten Stroftäter méiglech, betounen Droits-Experten, och wann dat politesch héich-ëmstridden wier.