Den 86 Joer ale François war jo e Mëttwoch mat enger Otemwee-Infektioun an d'Spidol ageliwwert ginn. Eng Bronchite gouf confirméiert.

Wéi d'Dokteren en Donneschdeg gesot hunn, géif de Geeschtleche gutt op d'Antibioticken uschwätzen. Zanter dem Ufank vum Traitement hätt sech de Gesondheetszoustand däitlech verbessert. Hie kéint d'Spidol "an de kommenden Deeg" verloossen, heescht et an enger Erklärung vum Vatikan.

De Gesondheetszoustand vum Poopst sech en Donneschdeg schonn esou wäit gebessert, dass hien dem Vatikan no souguer vum Spidol aus seng Aarbecht nees opgeholl huet.