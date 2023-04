No dräi Deeg Behandlung wéinst enger Bronchite, huet de Poopst nees dierfen Heem.

"Ech liewen nach", huet de Pontifex de Geck gemaach, nodeems hien d'Gemelli-Spidol e Samschdeg huet dierfe verloossen. De 86 Joer ale Geeschtlechen war jo e Mëttwoch mat Problemer un en Otemweeër ageliwwert ginn. Do krut hien Antibioticken, op déi hie gutt ugeschwat huet.

Souguer Autogrammer huet de Poopst François beim Verloosse vum Spidol ginn, wéi e Jong him säi Gipsaarm dohi gehalen huet. Dono goung et op direktem Wee zeréck an de Vatikan, wou vill Aarbecht waart.

Op Pällemsonndeg, dem Ufank vun der Karwoch, soll de Poopst dem Vatikan no d'Mass op der Péitersplaz leeden. Hie soll wärend der Mass awer sëtze bleiwen, en héichrangege Kardinol soll d'Zeremonie um Altor ofhalen.