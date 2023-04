En Tornado huet am Süden a Mëttlere Weste vun den USA fir Verwüüstung gesuergt.

Haiser an Akafszentere goufen zerstéiert, Autoen ëmgeheit a Beem entwuerzelt. Am US-Bundesstaat Arkansas sinn op d'mannst dräi Persounen ëm d'Liewe komm, e véierten Doudesfall gouf et am nërdleche Bundesstaat Illinois.

Ronn 30 Persoune goufe blesséiert, dovun eng Partie méi uerg. Iwwer 70.000 Mënschen waren ouni Stroum. D'Police an d'Rettungsekippen sinn am Asaz fir de Blesséierten ze hëllefen.

Weider Wiederwarnunge gouf et am Tennessee, Iowa an Illinois gemellt. Eréischt virun enger Woch ware bei engem Tornado am Bundesstaat Mississippi an Alabama op d'mannst 26 Persounen ëm d'Liewe komm.