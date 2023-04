Eegenen Aussoen no krut den Donald Trump scho Spenden an Héicht vu 4 Milliounen Dollar fir säi Walkampf.

Säi Walkampfteam hat direkt no der Uklo en Appell fir Spenden u seng Supporter geschéckt. Domat sollten si den Trump géint déi éiweg Hexejuegd verdeedegen an him hëllefen, 2024 op en Neits President ze ginn.