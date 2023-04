A Finnland probéiert d'Ministerpresidentin Sanna Marin hiert Mandat bei de Parlamentswalen ze verdeedegen.

D'Sozialdemokratin ass aktuell un der Spëtzt vun enger Koalitioun mat am ganze fënnef Parteien. De Waldag e Sonndeg kënnt zu engem spezielle Moment, kuerz virum Bäitrëtt an d'Nato. D'Walbüroe si vun e Sonndeg de Moien 9 bis den Owend 20 Auer Lokalzäit op, kuerz drop ass mat éischten Héichrechnungen ze rechnen.

Och a Bulgarien si Parlamentswalen, déi goufe virgezunn, well et no dräi Uleef net gelongen ass, eng Regierung ze forméieren. Et sinn déi 5. Wale bannent zwee Joer.

An am Montenegro gëtt en neie President gewielt.