Nom déidleche Stuerm mat Tornadoen am Süden an am Zentrum vun den USA, ass d'Zuel vun Doudesaffer op 21 geklommen.

Tennessee, Arkansas, Mississippi, Indiana an Alabama ware besonnesch staark vun de schroe Stierm betraff. Fir e Sonndeg sinn nach emol Donnerwiederen, Knëppelsteng a staark Loft fir d'US-Ostküst gemellt.

E Freideg schonn haten e puer Tornadoen am Arkansas e Bild vun Zerstéierung hannerlooss. Eleng an der Haaptstad Little Rock koume fënnef Mënschen ëm d'Liewen, Haiser goufen zerfatzt, Autoen op d'Kopp gedréint, Beem entwuerzelt a Stroumpottoen zerstéiert. D'Gouverneurin Sarah Huckabee Sanders huet de Katastrophefall ausgeruff an d'Nationalgarde mobiliséiert. Si krut e Samschdeg no engem Telefonsgespréich mam US-President Biden, Hëllef versprach.

Am Illinois koum et ee Freideg den Owend zu engem Ongléck an enger Concertshal. Wärend engem Heavy-Metal-Concert an der klenger Stad Belvidere, westlech vu Chicago, ass den Daach an en Deel vun der Fassade an de Koup gefall. Wéi duerch e Wonner gouf just eng Persoun déidlech verwonnt, 28 weiderer goufe verwonnt.

Am Landkrees Crawford sinn dräi Mënschen ëm d'Liewe komm, wéi en Haus zesummegefall ass. Et gouf wuel direkt vun engem Tornado erfaasst, sou e Porte-parole. D'Stad Wyne, am Nordoste vun Arkansas, gouf duerch déi hefteg Stierm der Buergermeeschtesch Jennifer Hobbs no "an zwou Hallschente geschnidden".

Wéi d'Stierm weidergezu sinn, koum et och um Samschdeg zu déidleche Virfäll a sëllege Blesséierten. Um spéiden Owend waren der Internetsäit Poweroutage.us no nach ëmmer bal 610.000 Stéit ouni Stroum. Déi meescht dovun an den US-Bundesstaaten Ohio a Pennsylvania.

Fir e Sonndeg huet den US-Wiederservice nach emol e puer Wiederwarnungen erausginn. D'Wandspëtzte kënne bis zu 100 Stonnekilometer erreechen an och weider Tornadoe wiere méiglech. Dës Warnung gëllt fir e puer Bundesstaaten, vun Iowa am Norden bis Mississippi am Süden.

Tornadoe si schwéier virauszesoen. An den USA komme se relativ heefeg besonnesch am Zentrum an am Süde vum Land vir.