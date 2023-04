Zu Paräis sinn d'Bierger e Sonndeg opgeruff, ofzestëmmen, ob elektresch Trottinetten, déi ee loune kann, solle bleiwen oder ofgeschaaft ginn.

15.000 där Trottinettë stinn uechter d'Stroosse vu Paräis. Se gi vun dräi Distributeuren ugebueden, deenen hir Lizenz awer am August op en Enn kënnt. Et gëtt Kritik dorunner, well Touristen an Awunner dacks ouni opzepassen domat fueren, et schonn zu Accidenter koum an och op den Trottoiren deels fir Chaos suergt. D'Buergermeeschtesch Anne Hidalgo ass net begeeschtert vun de geléinten E-Trottinetten. Privat Trottinettë sollen awer net ageschränkt ginn.