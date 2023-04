Een Dag, nodeems en d'Spidol verloosse konnt, huet de Poopst François e Sonndeg op der Péitersplaz d'Mass fir de Pällemsonndeg opgemaach.

30.000 Gleeweger ware bei der Zeremonie fir den Optakt vun der Karwoch dobäi. De Chef vun der kathoulescher Kierch war vun e Mëttwoch bis e Samschdeg wéinst enger Bronchite am Spidol. Hien ass wärend der Mass sëtze bliwwen, dat war awer wuel och scho viru senger Hospitaliséierung sou geplangt, well de Poopst net méi sou laang stoe kann. De Poopst François huet no der Mass deene Merci gesot, déi fir hie gebiet hunn, wéi hien am Spidol war.