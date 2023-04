Hien as zesumme mat 3 fréiere Cheffe vun der Befreiungsarméi UCK ugeklot, wéinst honnerte Fäll vu Mord, Entféierung a Folter.

Déi sollen an de Joren 1998 an '99 geschitt sinn.

Deemools hunn am Kosovo-Krich UCK-Rebellen an dat serbescht Militär, ënnert der Féierung vum deemolege President Slobodan Milosevic, ëm d’Kontroll am Land gekämpft. Dobäi gouf et iwwer 13.000 Doudeger, an honnertdausende Flüchtlingen.

2008 huet de Kosovo sech onofhängeg erkläert. Serbien erkennt dat bis haut awer net un.