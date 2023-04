De Mëtteg eiser Zäit soll d'NASA matdeelen, wéi eng Astronauten un der Artemis-2-Missioun Enn 2024 deelhuelen.

Eng Space-Kapsel soll da bis bei de Mound fléien, awer eng Landung ass net geplangt. Trotzdeem wieren et déi éischt Mënschen, déi nees bis dohin kommen, zanter dem Enn vun den Apollo-Missiounen 1972.

Der Nasa no wier et fix, dass dës Kéier och eng Fra derbäi ass, grad wéi en Afro-Amerikaner. Bis ewell ware just wäiss Männer an de 60er an 70er bei den Apollo-Missiounen derbäi.