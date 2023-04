A Frankräich bleift d’Situatioun no der Adoptioun vun der Pensiounsreform immens ugespaant.

Virun e puer Wochen hat d’Elisabeth Borne jo ugekënnegt, d’Reform trotz staarker Oppositioun wëllen duerchzesetzen an dat mat Hëllef vum Artikel 49.3. D'franséisch Bevëlkerung huet doropshi mat grousse Manifestatiounen uechtert d'Land geäntwert, déi virun allem zu Paräis weider unhalen a fir reegelméisseg Eskalatiounen a Chaos suergen.

Sträit, Dreck a brutal Manifestatiounen zu Paräis / Reportage Madeleine Schmit

Zanter dem 20. Mäerz gëllt a Frankräich déi ëmstridde Pensiounsreform als offiziell ugeholl. D’Reform, déi ënnert anerem de Pensiounsalter vun 62 op 64 eropsetzt, gouf duerch d’Zréckgräifen op den Artikel 49.3 aus der franséischer Constitutioun adoptéiert. Dëst ass een Artikel, deen et méiglech mécht, e Gesetz ouni Vott vun den Deputéierten unzehuelen. Déi franséisch Regierung huet domat eng Decisioun geholl, déi zanter Woche Grond ass fir eng immens Roserei uechter ganz Frankräich.

Effektiv kënnt et zanterhier an der franséischer Haaptstad ëmmer nees zu souwuel geplangten, wéi och spontane Manifestatiounen. Dëst sinn allerdéngs keng vun der roueger Zort: dacks entstinn dobäi brutal Ausernanersetzungen tëscht Manifestanten an der Police, déi net zécken op Tréinegas zréckzegräifen oder hir Matraque ze benotzen, fir d’Mënschemassen ënner Kontroll ze halen.

© AFP

An de leschte Wochen huet dës Gewalt op der Säit vun de "Forces de l’ordre" fir vill Opreegung an de soziale Medie gesuergt. D’Situatioun am Hexagon a virop an a senger Haaptstad ass extrem ugespaant. Wärend de Mobiliséierungen ginn dacks Objeten a Brand gestach: nieft ofgerappte Luuchtepottoen déi Féier fänken, ginn och d’Offäll, déi duerch de Streik masseweis an de Paräisser Stroossen ze fanne sinn, verbrannt. Tatsächlech ass den Dreck dee sech wéinst dem Streik wärend Wochen ugesammelt huet, net méi ewechzedenken. Dat suergt awer net nëmme fir en desagreabele Geroch, mee virun allem en hygienesche Probleem, ënnert anerem well ëmmer méi Raten duerch d'Haaptstad ënnerwee sinn.

Fir vill Paräisser Betriber sinn et sécherlech keng einfach Zäiten. Duerch de Streik vun den Gewerkschafte gi säit Februar a Frankräich eng ganz Rei Zich reegelméisseg ofgesot an hënnere souwuel Geschäftsreese wéi och den Tourismus. Zanter dem Ufank vum Streik leit den Tourismus immens staark ënnert de Repercussioune vun der Mobiliséierung op den Transport, wéi och op d’Liewen an der franséischer Haaptstad. Beim Reservéiere vun Zuchticketen oder Hotelszëmmer krut een an de leschte Woche souguer geroden de Sejour op Paräis wéinst der momentaner Situatioun am Beschten op méi spéit ze verleeën.

Dreck, Chaos a Gewalt beschreiwen also momentan d’Realitéit vun de Manifestatiounen an der franséischer Haaptstad an dat kuerz virun Ouschteren. An och wa vill Leit drop hoffen, dass sech d’Situatioun hei lues a lues berouegt, schéngen d’Manifestatiounen allerdéngs sou séier net op en Enn ze goen.