3 Patienten an eng Infirmière si schwéier blesséiert ginn. Ronn 100 Leit ware fir d'Rettungsdéngschter an der Nuecht am Asaz.

Den aktuellen Informatiounen no hätten fir d'éischt Better am Gank ugefaange mat brennen. Firwat ass den Ament nach onkloer. D'Police hätt awer ee Verdächtege festgeholl. Ënnert de Patienten ass och eng Fra, déi zum Zäitpunkt vum Feier an engem Lift festsouz a sech doduerch liewensgeféierlech Verbrennungen zougezunn hutt.