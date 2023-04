Iwwert de Weekend hat e Stuermdéif an enger Partie amerikanesche Bundesstaate fir Tornadoen a schwéier Stierm gesuergt.

Wéi d'Noriichtenagence AFP mellt, ass d'Zuel vun de Mënschen, déi dobäi ëm d'Liewe komm sinn, antëscht op op d'mannst 29 geklommen. Eleng am Bundesstaat Tennessee sinn der Police no op d'mannst 12 Mënsche gestuerwen. 17 weider Doudesaffer goufen an de Bundesstaaten Arkansas, Mississippi, Alabama, Indiana, Illinois an Delaware gemellt.

Den US-President Joe Biden hat e Sonndeg matgedeelt, dass d'Regierung fir d'Bewäertung vun de Schied enk mat de concernéierte Staaten zesummeschaffe géif. Et wier ee bereet, weider finanziell Hëllefen ze deblockéieren.