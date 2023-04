D'Bierger hate sech majoritär fir d'Euthanasie oder d'Assistenz vum Suicide ausgeschwat, mee et misst strikt encadréiert gi vun Dokteren a Psychologen.

An Zesummenaarbecht mam Parlament a mat all de concernéierten Acteuren, géing de Macron dës Conclusioun aus dem Biergerkonvent zéien, wou iwwer d'Fro vun der Euthanasie debattéiert gouf an un deem 184 representativ Leit Deel geholl haten.

Och den Ëmgang mat Péng an d'Soins palliatifs misste mat dësem Gesetz e Kader kréien, sou de Macron.