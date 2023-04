Am Oktober 1980 ware bei engem Attentat op eng Synagog an der Rue Copernic zu Paräis 4 Persoune gestuerwen a 46 blesséiert ginn.

42 an en halleft Joer méi spéit geet e Méindeg an der franséischer Haaptstad de Geriichtsprozess géint en haut 69 Joer ale Kanadier mat libaneseschen Originnen un. Dëse kritt virgehäit, deemools e Moto mat engem Sprengsaz an der Géigend vun der Synagog placéiert ze hunn.

Hie gouf 2008 a Kanada festgeholl an 2014 u Frankräich ausgeliwwert. Hie soll d'Attentat am Optrag vun enger radikaler Palestinensergrupp ausgeüübt hunn. Dee fréiere Soziologieprofesser bestreit, fir d'Attack responsabel gewiescht ze sinn a verweist op eng méiglech Verwiesslung mat engem anere Mann, deen den nämmlechten Numm wéi hien huet.

D'Attack op d'Paräisser Synagog war deen éischten antisemitteschen Uschlag a Frankräich nom Enn vum zweete Weltkrich. Iwwerdeems ass et och d'Anti-Terror-Enquête, déi a Frankräich am längste leeft