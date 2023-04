De leschte Samschdeg si bei Bad Langensalza 3 Gefierer aneneegerannt. Zwou Fraen a fënnef Männer waren hei ëm d'Liewe komm.

3 weider Persounen, ënnert hinnen och de Verursaacher vum Accident, ware beim Accident schwéier blesséiert ginn.

Dee 45 Joer ale Chauffer war mat sengem Auto op d'Géigespuer geroden a mat 2 anere Gefierer kollidéiert. Déi genee Ursaach vum Accident ass net gewosst. Wéi et vum Parquet heescht, kéint een net ausschléissen, dass de Mann beim Accident alkoholiséiert gewiescht wier. Et misst een awer nach op d'Resultat vun enger Bluttprouf an op de Rapport vum Accident waarden, éier ee méi kéint soen.

Iwwerdeems huet eng Spriecherin vun der Police Nordhausen matgedeelt, dass dee responsabele Chauffer säi Führerschäi schonn 2007 verluer hat. Firwat ass allerdéngs net gewosst.