D'Malka Leifer gouf "endlech zur Rechenschaft gezunn": D'Ex-Direktesch vun enger ultraorthodoxer Schoul gouf e Méindeg an 18 Punkte schëlleg gesprach.

Viru méi wéi 15 Joer hat déi fréier Direktesch vun enger jiddescher Schoul zu Melbourne an Australien zwou Schülerinne mëssbraucht a gouf elo ënnert anerem wéinst Vergewaltegung an Harcèlement sexuel verurteelt.

De Parquet hat der Mamm vun 8 Kanner reprochéiert, dräi Schwëstere vergewaltegt ze hunn, wéi si Proff an Direktesch vun der Adass Israel School zu Melbourne war. No engem Prozess iwwert e puer Woche gouf d'Malka Leifer an 18 Punkte schëlleg an an néng weidere Punkte fräigesprach, dorënner an allen, déi déi eelst vun den dräi Schwëstere betreffen.

Den Jury huet et als erwise gesinn, datt d'Leifer eent vun de Meedercher am Joer 2006 fir eng Iwwernuechtung fir de sougenannte "Kallah-Cours" bei sech Heem invitéiert a mëssbraucht huet. De "Kallah-Unterrecht" soll streng reliéis jiddesch Fraen op de Mariage virbereeden an ëmfaasst och d'Sexualerzéiung. Dat zwee Meedche gouf dem Urteel no op enger Klasserees vergewaltegt.

Wéi et vum Parquet vu Melbourne heescht, huet déi fréier Direktesch hir Doten domat gerechtfäerdegt, datt si d'Schülerinnen op hir Roll als Fra virbereet huet. Esou soll si de Meedercher no de sexuellen Iwwergrëff gesot hunn, datt dat hinne "fir d'Hochzäitsnuecht hëllefe" wäert.

D'Mëssbrauchsreprochë géint d'Malka Leifer ware schonn 2008 bekannt ginn, nodeems sech eent vun de Schülerinnen enger Therapeutin uvertraut huet. Doropshin ass déi Beschëllegt, déi souwuel d'australesch wéi d'israeelesch Nationalitéit huet, an Israel geflücht an huet sech do mat hirer Famill am Westjordanland néiergelooss.

No engem jorelaange Rechtssträit gouf si schlussendlech vun Israel ausgeliwwert an 2021 an Australien bruecht. Am Februar koum si viru Geriicht. Am Prozess huet si all d'Reprochen dementéiert an hir "Professionalitéit" betount.

D'Schwëstere ware mam Urteel zefridden. D'Doten hätte si jorelaang geläämt, mä haut kéinte si "domat ufänken, eis d'Muecht zréckzehuelen, déi si eis als Kanner geholl huet". "Si huet eis dräi sou vill Jore laang mëssbraucht, an obwuel d'Urteel vun haut dat vläicht net richteg erëmspigelt, gouf d'Malka L. haut endlech zur Rechenschaft gezunn", sot d'Schwëster Elly S. virum Geriichtsgebai.