Mat der Opnam vu Finnland an der Nord-atlantescher Allianz kënnt en Dënschdeg een 31. Fändel beim NATO-Haaptquartéier bäi.

Mat Finnland kritt d'NATO eng staark Arméi derbäi, an ee Meeschterstéck am Verdeedegungs-Puzzle op der vulnerabeler Ost-Flank mat Russland, fannen déi meescht Analysten.

Finnland offiziell NATO-Member / Reportage Jean-Marc Sturm

Wéi de russesche President Putin d'Ukrain virun eppes iwwer engem Joer ugegraff huet, war eent vu sengen Argumenter dass d'NATO am gaangen ass, ze no un déi russesch Grenzen erun ze réckelen.

Elo, 13 Méint méi spéit, verduebelt d'NATO mam Bäitrëtt vun de Finnen, d'Grenz mat Russland a rëselt déi militäresch Realitéit vun de Balte bis d'Arktis.

Feelt just nach Schweeden am geostrategesche Puzzle, mä do doe sech d'Tierken nach ëmmer schwéier mam Argument Stockholm wier ze large a senger Politik vis-à-vis vun de Kurden, déi Ankara als Terroristen ugesäit. Och Ungarn zéckt nach bei de Schweden.

D'NATO kritt mat de Finnen elo emol ee ganz wichtegen Alliéierten. Zënter Jore probéiert d'NATO seng 3 baltesch Alliéiert géint eng russesch Attack ze protegéieren. Et gëtt ee Korridor tëscht der russescher Enclave Kaliningrad a Belarus, wou Moskau mat enger Offensiv d'Baltestaate vum Rescht vun der Allianz ofschneide kéint. Gedankespiller, déi nun emol a Militärkreesser gemaach ginn.

Moskau wëll natierlech net nokucken an huet och ee staarke militäresche Renfort op senger 1.300 Kilometer-Grenz mat Finnland ugekënnegt. Eppes, wat dauere wäert, well Russland knapp domadder nokënnt, d'Kapazitéiten ze ersetzen, déi an der Ukrain zerstéiert ginn.

D'finnesch Arméi ass fir d'NATO ee staarken Atout. Et ass eent vun de seelene Länner an Europa ni opgehalen huet, sech op ee potentielle Krich virzebereeden.

D'finnesch Arméi kann direkt knapp 290.000 Zaldote mobiliséiere bei enger globaler Reserv vun 870.000 Mann. Net ze vergiessen eng enorm Artillerie mat ronn 1.500 Piècen an deemno déi gréissten Artillerie an Europa.