Dat mellt op d'mannst de Sender NBC a berifft sech dobäi op héichrangeg US-Beamten.

De presuméierte Spionage-Ballon soll am Februar iwwer eng Rei Militär-Installatioune geflu sinn a soll do Daten enregistréiert hunn. De Fluch-Objet gouf méi spéit vun der US Air Force erofgeschoss. De Virfall hat fir zousätzlech Tensiounen tëscht Washington a Peking gesuergt.