E Sonndeg war eng Koppel a Frankräich laanscht d'Meuse spadséieren, wéi hiren Hond sech op ee Mol lass gerappt hat an an eng Baach gespronge war.

Allebéid waren doropshin an d'Waasser gesprongen, fir hire Mupp ze retten. Si waren allerdéngs an engem Rouer hänke bliwwen an haten et net méi aus dem Baach eraus gepackt.

Wéi de Procureur vu Bar-le-Duc matgedeelt huet, wieren déi zwou Persounen an der Baach erdronk.

De Mupp huet et iwwerdeems aus dem Waasser eraus gepackt.

Weider Detailer fannt Dir bei de Kolleege vun RTL 5 minutes!