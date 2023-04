D’Attacke wiere vun de besate Golan-Héichten aus gestart ginn, mä déi syresch Loft-Ofwier hätt eenzel Rakéite kënnen interceptéieren.

Dat huet déi staatlech Noriichten-Agence Sana gemellt.

Nieft den zwee Zivilisten wier och eng Abberzuel u pro-iranesche Kämpfer ëmkomm, gouf och vum syreschen Observatoire fir Mënscherechter confirméiert.

Et war déi véiert israeelesch Attack bannent just enger Woch. Offiziell Positioun bezitt Jerusalem an der Reegel awer net.