2 Méint nom Äerdbiewen an der Tierkei an a Syrien wier d'Situatioun nach ëmmer chaotesch an et géife sech ganz vill Fore stellen.

"D'Leit sinn nach ëmmer ënner Schock, kënnen et net gleewen a liewen an enger extremer Ongewëssheet." Dat seet d'Hülya Atasoy, där hir Famill an der Tierkei wunnt, an déi viru ronn 2 Méint duerch d'Äerdbiewen am tierkesch-syresche Grenzgebitt praktesch alles verluer hunn.

Praktesch hir ganz Famill huet virum 6. Februar am Süde vun der Tierkei, zu Antakya gewunnt. Antëscht ass d'Famill duerch d'ganz Tierkei verstreet, se gouf ausernee gerappt. Verschiddener versichen, sech an anere Stied en neit Liewen opzebauen, eng nei Aarbecht ze fannen a sou weider. Aner Familljemembere wéilten onbedéngt zréck op Antakya, och wann dat heescht, datt se do just an engem Zelt wunne wäerten.

Och 2 Méint nom Äerdbiewen sinn d'Leit nach ëmmer ënner Schock / Claudia Kollwelter

Et ginn den Ament nämlech keng Wunnengen an der Stad. Och wann d'Wunneng vun der Famill bis elo nach net ofgerappt gouf, heescht dat net, datt se kënnen do wunnen. Aktuell besteet nämlech nach ëmmer eng Gefor vun Nobiewen.

21.000 Gebaier sollen zu Antakya nach ofgerappt ginn, well se riskéieren aneneen ze falen. Dorënner och d'Wunneng vun der Tatta vum Hülya Atasoy. Dës hätt hir iwwer Telefon erzielt, wat si alles mat der Wunneng verbënnt:

"Si sot: 'An där Wunneng hunn ech zanter 36 Joer gewunnt, ech sinn an deem Quartier gebuer ginn, grouss ginn, bestuet ginn, hu meng Kanner do kritt, meng Enkelkanner. Elo ass alles fort!' An se huet gekrasch, wéi se mer dat erzielt huet. Et ass ganz schrecklech."

D'Leit géifen dovun ausgoen, datt et 6 bis 7 Joer dauere wäert bis d'Stad erëm opgebaut ass. Ma nach ass dat an och soss villes extrem ongewëss:

"Wéini kann een erëm zréck goen? Wéi wäert et dono sinn? Wéi wäert d'Stad ausgesinn? Kënne mer zréck goen an do liewen? Wäerte mer iwwerhaapt zréck goen an no 5 Joer erëm alles op enger anerer Plaz ofbriechen fir zréck ze goen?"

Dobäi kéim nach déi politesch Onsécherheet mat de Walen am Mee wou och nach am Raum steet, wie gewielt gëtt a wat dono geschitt sou d'Hülya Atasoy.