Zwee Méint nom uergen Äerdbiewen am Südoste vun der Tierkei ginn et schwéier Reprochë géint déi tierkesch Police an d'Gendarmerie.

An de betraffene Regiounen hätte Poliziste Mënsche gefoltert a mësshandelt. Dat seet Amnesty International. Eng Persoun wär un de Suitte vun de Mësshandlunge gestuerwen. Zesumme mat der Organisatioun Human Rights Watch hätt ee 34 Affer befrot a sech Videomaterial ugekuckt. D'Mënscherechtler ginn awer vu méi Affer aus. Amnesty verlaangt vun der tierkescher Regierung, datt Ermëttlungen opgemaach ginn. Ënnert den Affer wieren och Leit aus Syrien gewiescht. Wat op zousätzlech rassistesch Motiver géif hindeiten.