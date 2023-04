Si gouf mat enger Machete an engem hinduisteschen Tempel gekäppt.

D'Police koum an deem Dossier net virun, bis de Kierper vun der Fra endlech am Januar zejoert konnt identifizéiert ginn. Am Ganzen hätten 12 Persounen un deem Ritual deelgeholl, sou heescht et vun den Autoritéiten.

1 vun de 5 Männer, dee festgeholl gouf, hätt eng ganz reliéis Zeremonie organiséiert um Joresdag, op deem säin Brudder ëmbruecht gouf. De presuméierten Täter huet gemengt, dass mam Doud vun der Fra d'Séil vu sengem doudege Brudder kéint berouegt ginn.

An Indien goufen tëscht 2014 an 2021, also bannent 7 Joer, 103 Fäll gezielt, bei deene Mënsche geaffert goufen. Dat ëmmer am Kader vu reliéisen Zeremonien. Okkult Bräich wiere besonnesch a ländleche Géigenden, déi weit vum Schoss leien, nach ganz heefeg.