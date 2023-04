An engem Foyer fir Kanner- a Jugendhëllef am bayresche Wunsiedel gouf e Meedchen vun 10 Joer dout opfonnt. Et soll sech ëm e Verbriechen handelen.

Dat huet d'Police vun Oberfranken an de Parquet e Mëttwoch matgedeelt. Deemno géif et "Unzeeche vu Friemverschëlden" ginn. Dräi Mannerjäreger stinn ënner Verdacht, wéi d'Ermëttler géintiwwer der AFP confirméiert hunn. Deemno wier d'Läich vum Meedche schonn en Dënschdeg am Virmëtteg an engem Zëmmer vum Foyer fonnt ginn. En Dokter huet den Doud vum Kand festgestallt. Wéi d'Meedche gestuerwen ass, gëtt aktuell nach ermëttelt, eng Obduktioun gouf ordonéiert. Weider Detailer goufen nach keng genannt.