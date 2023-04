Den Datum vum finneschen NATO-Bäitrëtt wier net zoufälleg gewielt, dovun ass de Petz Bartz iwwerzeegt.

D'North Atlantic Treaty Organization gouf de 4. Abrëll 1949 gegrënnt. Dass Finnland der Militärallianz op engem 4. Abrëll 74 Joer méi spéit bäitrëtt, misst een als en Akt mat enger staarker Symbolik bewäerten.

Finnland ass e wichtege militäreschen Atout fir d'NATO

Nach virun e puer Joer hätt ee sech nimools denke kënnen, dass e klassescht neutraalt Land ewéi Finnland eng Kéier der NATO bäitriede géif. D'Militärallianz géif duerch de Bäitrëtt vu Finnland jiddwerfalls enorm gestäerkt ginn. Finnland huet déi gréissten Artillerie a Westeuropa a stécht 2 % vu sengem PIB an d'Rëschtung, wat enger Zomm vun 3,3 Milliarden $ pro Joer entsprécht. Ma och déi 24.000 aktiv finnesch Zaldote wiere fir d'NATO e groussen Atout. Virun allem kéint ee vu Finnland aus, séier militäresche Pouvoir an de Baltikum projezéieren, sou dass déi baltesch Länner, déi jo scho laang virun engem russeschen Ugrëff warnen, elo eng zousätzlech Sécherheetsgarantie hunn.

"Russland huet sech verkalkuléiert"

Weiderhi misst ee bedenken, dass Finnland eng riseg Grenz mat Russland huet. Russland huet duerch de finneschen NATO-Bäitrëtt 1.340 Kilometer gemeinsam Grenz mat der NATO bäikritt. D'Rechnung, déi de Putin bei der Decisioun, an d'Ukrain anzemarschéieren, opgestallt hat, wier deemno net opgaangen.

Dem Petz Bartz no huet de Wladimir Putin sech verkalkuléiert

Eng Fro, déi een an deem Zesummenhang stelle kann, ass déi, ob den NATO-Bäitrëtt vu Finnland fir eng nei Dynamik am Krich mat der Ukrain suerge kann. Russland hat am Laf vum Krich Zaldoten, déi bei der finnescher Grenz stationéiert waren, ofgezunn. Ma nodeems Finnland Member vun der Militärallianz gouf, hat Moskau ugekënnegt, nees Truppe bei der finnescher Grenz ze stationéieren. D'Iwwerleeung, dass Russland dës Zaldote fir de Krich an der Ukrain feelen, läit also no.

Ma wéi de Petz Bartz seet, wier hie virsiichteg, fir an deem Kontext grouss Prognosen ze maachen. Et wier gewosst, dass Russland eng aktiv Arméi vun enger Millioun Leit huet. An der Ukrain wiere bis ewell, Schätzunge vum brittesche Geheimdéngscht no, tëscht 100.000 an 200.000 russesch Zaldote gefall. Wann ee sech dës Zuele virun Ae féiert, kéint ee sech kaum virstellen, dass déi Zaldoten, déi elo nees un der russesch-finnescher Grenz stationéiert ginn, an der Ukrain géifen den Ënnerscheed maachen.

Iwwerhaapt géif déi russesch Rekrutéierungsstrategie eng Partie Froen opgeheien. De Petz Bartz ka sech jiddwerfalls net erklären, firwat Russland an der aktueller Situatioun nach Beruffszaldoten a Syrien stationéiert huet.

Déi russesch Strategie bei der Rekrtutéierung wier schwéier ze verstoen

D'Neutralitéit huet als militäresch an diplomatesch Strategie u Legitimitéit agebéisst

Eng wichteg Konsequenz vum NATO-Bäitrëtt wier och d'Enn vun der finnescher Neutralitéit. Iwwerhaapt, hätt d'Neutralitéit dem Petz Bartz no, spéitstens zanter dem Ufank vun der russescher Invasioun an der Ukrain als politesch a militäresch Strategie u Legitimitéit agebéisst.

D'Neutralitéit wier keng viabel militäresch an diplomatesch Strategie méi

Spéitstens mam Krich an der Ukrain wier nämlech kloer ginn, dass ee sech an enger neier geopolitescher Realitéit befanne géif. An dëser géife sech am Wesentlechen 2 grouss Bléck géintiwwerstoen. Op der enger Säit wieren dat Russland China an Indien, op der anerer Säit de Westen. Ma an dëser bipolarer Welt, géifen déi neutral Staaten de Westen a besonnesch d'Europäesch Unioun virun eng grouss Erausfuerderung stellen.

Déi neutral Staaten stellen d'EU virun e strateegesche Probleem

D'Bedeitung vun engem méigleche schweedeschen NATO-Bäitrëtt



Bleift nach d'Fro vun engem méigleche schweedeschen NATO-Bäitrëtt. D'Land hat Demande fir de Bäitrëtt jo zesumme mam finneschen Noper agereecht. De Petz Bartz geet dovun aus, dass et no de Walen an der Tierkei zu engem schweedesche Bäitrëtt komme wäert. Dëse wier militäresch gesinn eventuell nach méi wichteg ewéi de Bäitrëtt vu Finnland a géif virun allem eng zousätzlech Sécherheetsgarantie fir déi baltesch Staaten duerstellen.

E schweedesche Bäitrëtt wier militäresch wichteg

Ma e schweedesche Bäitrëtt wier, wann en dann zesumme mat deem finnesche passéiert wier, och e wichtegt Signal gewiescht.

De Bäitrëtt vu Schwede wier symbloesch wichteg gewiescht

Spannunge bannent der Allianz

Dass et net bannent den éischte 6 Méint no der Demande zu engem schweedesche Bäitrëtt komm ass, läit dorun, dass d'Tierkei dëse Bäitrëtt nach ëmmer net ratifizéiert huet. Dat hätt dem Petz Bartz no virun allem Grënn, déi an der tierkescher Innepolitik ze siche wieren. Den tierkesche President Erdogan géif sech an der Fro vum schweedeschen NATO-Bätrët enorm opportunistesch verhalen.

D'Land wier engersäits e wichtegen Acteur an der NATO. Dat wéinst senger grousser Arméi a wéinst senger strateegesch wichteger Positioun um Bosporus. Dës gëtt der Tierkei d'Kontroll doriwwer, wat a Russland importéiert gëtt an doriwwer, wat aus dem Land exportéiert gëtt.

Allerdéngs géif d'Tierkei hiren eegene Kurden-Probleem an der Diskussioun ëm de schweedeschen NATO-Bäitrëtt iwwert den Interêt vun der Allianz stellen. Ausserdeem géif den Erdogan d'Diskussioun ëm de Bäitrëtt notzen, fir Walkampf ze maachen.

Den Erdogan wëll d'Diskussiounen ëm d'NATO innepolitesch instrumentaliséieren

De Petz Bartz ass allerdéngs der Meenung, dass Schweden der Militärallianz no de Walen an der Tierkei bäitriede wäert an dat onofhängeg dovunner, wéi dës ausginn. Et géif nämlech och fir d'Tierkei aus strateegescher Siicht kee Sënn maachen, Schweden net opzehuelen.