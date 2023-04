De Robert F. Kennedy ass den Neveu vum fréieren US-President John F. Kennedy a wëll fir d'Demokrate vum Joe Biden an d'Course goen.

Hien ass 69 Joer al, ass declaréierten Impfgéigner a war an der Vergaangenheet an d'Kritik geroden, well hie falsch Behaaptungen iwwer d'Corona-Impfung verbreet hat. De Joe Biden huet bis ewell nach net offiziell annoncéiert, ob hien d'nächst Joer nach emol wëll kandidéieren. Seng Kandidatur gëtt awer erwaart.