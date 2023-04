E 25 Joer ale Mann war e Mëttwoch de Moie Lokalzäit an der brasilianescher Stad Blumenau iwwer d'Mauer vun enger Schoul geklotert an huet Kanner ugegraff.

Mat engem Aaxt-änleche Géigestand wier den Onbekannten op d'Kanner lassgaangen, sou d'Vertrieder vun der Police an der Regierung vum Bundesstaat Santa Catarina. Véier Kanner koumen ëm d'Liewen, véier weider Kanner goufe verwonnt.

No der bluddeger Dot ass de jonke Mann mat engem Motor op den nächste Policebüro gefuer an huet sech gestallt. Verschidde Medie mellen, de presuméierten Täter hätt zum Zäitpunkt vun der Dot eng Psychose gehat. Si beruffe sech dobäi op Policesourcen. Et géif sech deemno ëm en Awunner vu Santa Catarina handelen, dee keng Verbindung zu der Spillschoul hat. Hie war awer scho véier Mol vun der Police festgeholl ginn, ënner anerem well hie säi Stéifpapp erstach hat.

E Vertrieder vun de Rettungsservicer huet de Journaliste gezielt, den Ugräifer hätt virun allem op d'Käpp vun den Affer ageschloen. Bei den Doudesaffer handelt et sech sengen Aussoen no ëm dräi Bouwen an ee Meedchen am Alter tëscht fënnef a siwe Joer. Zwee weider Meedercher vu fënnef Joer an ee Jong am Alter tëscht dräi a fënnef Joer goufe blesséiert. Si koumen an e Spidol, hiren Zoustand wier stabil.

Dosende Mënschen hu sech der AFP no virun der privater Spillschoul, déi mat faarwege Päiperleken a Kanner un de Baussewänn bemoolt ass, versammelt, fir de klengen Affer ze gedenken.

En Aenzeien huet spéider bericht, e puer Kanner hätte sech an enger Toilette verstoppt, wärend den Ugräifer op der Spillplaz gewiescht wier. E Mann vun enger anerer Aenzeien, eng Gerante vun engem Buttek, huet erzielt, seng Fra hätt nach versicht, eent vun de Kanner ze reaniméieren - wat hier net gelonge wier.

De Gouverneur vu Santa Catarina, de Jorghinho Mello, huet erkläert, dës Dot géif hie mat "déiwer Trauer" erfëllen. D'Stad Blumenau huet den Unterrecht an de stättesche Schoulen vun e Mëttwoch bis Ouschtersonndeg ausgesat. Eng Trauerzäit vun 30 Deeg gouf ausgeruff.

De brasilianesche President Luiz Inácio Lula da Silva huet de Famillje vun den Affer säi Bäileed ausgeschwat. "Fir eng Famill gëtt et keng gréisser Péng, wéi hiert Kand oder Enkelkand ze verléieren a grad, wann et wärend engem Gewaltakt géint onschëlleg Kanner geschitt, déi sech net wiere kënnen", sou de President op Twitter. De "Mäerder huet näischt Mënschleches u sech, hie muss vun engem anere Planéit komm sinn, dem Planéit vum Haass", sou de Lula spéider deen Dag bei enger offizieller Gedenkzeremonie an der Haaptstad Brasilia.

An de leschte Joren ass d'Zuel vun de Gewaltdoten a Schoulen a Brasilien an d'Luucht gaangen. Eréischt lescht Woch hat en 13 Joer jonke Bouf an enger Schoul zu São Paulo e Schoulmeeschter ëmbruecht.

De brasilianesche Justizminister Flávio Dino huet annoncéiert, dass d'Regierung 150 Millioune Real (ëmgerechent ronn 27 Milliounen Euro) bereetstelle wäert, fir d'Sécherheet an de Schoulen z'erhéijen.