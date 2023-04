Zu Berlin gouf en Donneschdeg en Taxichauffer schwéier blesséiert a sengem Won fonnt. Trotz Noutoperatioun huet de Mann net iwwerlieft.

An enger roueger Niewestrooss am Quartier Charlottenburg-Wilmersdorf war géint 8.30 Auer e Chauffer vun engem Taxi attackéiert an déidlech blesséiert ginn. Wéi Aenzeien der Berliner Morgenpost erzielt hunn, wier duerch Zoufall en Dokter an der Géigend gewiescht, deen eng éischt medezinesch Versuergung geleescht huet. Den Taxichauffer soll den Zeien no op der Strooss geleeën a staark aus dem Hals geblutt hunn.

Den 49 Joer ale Mann gouf vun de Rettungsdéngschter an e Spidol bruecht, wou en noutoperéiert gouf. Wéi d'Police matdeelt, wier hien awer en Donneschdeg de Mëtteg gestuerwen.

Eng Mordkommissioun an de Parquet hunn d'Ermëttlungen opgeholl. Vum Täter feelt all Spuer. Eng grouss Sichaktioun vun der Police gouf lancéiert.